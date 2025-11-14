Le Trident Matin et soir Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin
Le Trident Matin et soir Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin vendredi 14 novembre 2025.
Le Trident Matin et soir
Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
À DEMAIN MON AMOUR/PIERRE TUAL
Marionnettes
Nathan a 40 ans et il a le vertige. Il réalise qu’il est au milieu de sa vie.
J’aimerais partager la sensation du temps qui passe, et l’élan qui nous pousse à profiter de la vie. Aimer mon enfant tant qu’il est tout petit, le regarder grandir, et grandir avec lui. Aimer mon père tant qu’il est encore là, le regarder vieillir, être là pour lui comme il a été là pour moi. Partager l’émotion que je ressens quand je regarde mon père et que j’imagine l’enfant qu’il était. Partager ce que je ressens quand je regarde mon fils et que j’imagine la grande personne qu’il va devenir. En juxtaposant ainsi les deux extrémités de la vie, montrer de manière poétique la brièveté de celle-ci, et sa préciosité. — Pierre Tual
Excellent comédien et manipulateur virtuose, Pierre Tual est aussi collaborateur d’Yngvild Aspeli (Moby Dick, Maison de Poupée). Cette nouvelle création s’adressera plus particulièrement à un public à partir de 14 ans.
Tout public, à voir en famille, dès 14 ans
Durée estimée 1h30
Spectacle en création .
Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
English : Le Trident Matin et soir
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Trident Matin et soir Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cotentin