Le Trident Monologue d’un chien bien coiffé Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Monologue d’un chien bien coiffé

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

TOUTITO TEATRO

Marionnettes

Sans une parole, deux comédiennes créent un théâtre visuel et gestuel débordant d’humanité.

Il est un membre incontournable. C’est un peu le parent pauvre et pourtant il est choyé par tous. Il est dedans et dehors en même temps. Il mange avec nous mais pas à table ! Il partage le quotidien de la famille. Il voit tout mais il ne dit rien. Bref, on le nomme souvent le meilleur ami de l’homme le chien.

L’action se déroule dans un salon de coiffure canin. Le temps d’un coiffage soigné, Monsieur Monchien, notre héros, se fait refaire une beauté et nous ouvre son cœur. De bigoudis, en mise en pli, il se confie aux deux coiffeuses avec tendresse et humour sur les bonheurs et les tracas de sa vie de vieux chien et ainsi dépeint le portrait de sa famille d’humains avec ses joies, ses péripéties et ses secrets.

Un récit simple et doux comme la présence d’un chien au pied du lit.

Jeune public à voir en famille, dès 3 ans

Durée 30 minutes .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

