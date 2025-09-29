Le Trident Nocturne (parade) La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Nocturne (parade)

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie

2026-03-25 20:30:00

2026-03-25

2026-03-25

NON NOVA PHIA MÉNARD.

C’est l’une de nos artistes les plus fantastiques.

Circassienne, danseuse, plasticienne… Phia Ménard, bien connue du public de Cherbourg, raconte le monde avec force et poésie.

Après L’après-midi d’un foehn et Vortex, en utilisant l’incroyable pouvoir de transformation de l’air, Phia Ménard imagine un ballet d’une poésie troublante.

Tout part du noir, de l’obscurité.

Le vent et des marionnettes de plastique jouent le rôle principal, tandis que les humains sont les troubles-fêtes , gardiens d’une ménagerie monstrueuse. C’est un voyage de danses indomptables, parfois macabres, toujours absurdes.

C’est un cirque de foire, non loin de Calder, Niki de Saint Phalle et Louise Bourgeois. La parade déploie un vivant fragile où bourreaux et victimes font des danses qui ressemblent à des cavales.

Plongés dans le noir, nous sommes invités à vivre une expérience sensorielle, à ressentir avant de voir, à traverser le tunnel et trouver la lumière.

Tout public, à voir en famille, dès 8 ans.

Durée estimée 1h.

Spectacle en création. .

