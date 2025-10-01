Le Trident On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

mercredi 1 octobre 2025.

Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-10-01 19:30:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Et si Freud avait été le psy d’Hitler ? Le mal absolu aurait-il pu être évité ?

Convoquer l’humour pour aborder sur scène la mémoire funeste de la Shoah. Dans ce stand-up, conférence et confidence, mi-idiot, mi-intello , Éric Feldman explore avec humour et gravité les traumatismes des enfants cachés survivants de la Shoah ses propres parents, oncles et tantes.

Sur le fil d’un mystère qu’on se prend à vouloir résoudre, le texte nous plonge dans un tourbillon de pensées, d’émotions, de rires et de souvenirs aux accents yiddish. On y croise notamment Tonton Lucien et Tata Sarah, le grand écrivain Isaac Bashevis Singer, Milosh le chat d’Éric, et on pense aux grandes figures des comédiens juifs new-yorkais.

Une autofiction pour dépasser son histoire personnelle, toucher le cœur des gens et célébrer la joie d’être vivant.

Texte et interprétation Éric Feldman

Tout public, dès 14 ans Durée 1h15 .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

