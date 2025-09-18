Le Trident Prodiges ® Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin
Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin
Début : 2026-01-07 20:30:00
2026-01-07
LES NUITS VERTES
Trois femmes pimpantes tout droit sorties d’une publicité des années 1950 nous accueillent pour une réunion de vente à domicile, vous savez, les fameuses boîtes hermétiques en plastique.
Bon, en réalité, elles sont aussi là pour nous raconter une autre histoire celle de l’évolution de l’humanité… et de la Femme !
Oui, oui, c’est tout simplement l’émancipation, la solidarité, la liberté, l’avenir qu’elles offrent à vos yeux ébahis.
En voyageant à travers le siècle et en passant à la moulinette les images qui ont gravé nos imaginaires collectifs, avec beaucoup d’humour, cette pièce renverse d’une pirouette les clichés et interroge notre rapport à l’histoire, à la fiction, … et aux femmes !
Elles ne sont peut-être pas les jolies vendeuses modèles que l’on aurait cru… mais trois femmes d’aujourd’hui délicatement grinçantes, irrespectueuses et drôles.
Tout public, dès 14 ans
Durée 1h10
Tarif de 5 à 8,50 € .
Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
English : Le Trident Prodiges ®
