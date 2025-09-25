Le Trident Pubertopia Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Pubertopia

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 19:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

LES CORPS JETÉS/NOÉ CHAPSAL

Expérience de maturation.

L’être humain naît-il bon ou mauvais ?

De la réponse à la question découlent de nombreuses éducations.

Avec 300 mètres de câbles noirs, de jeunes individus installent un espace restreint dans lequel ils tentent des procédés. Au sein du groupe, on discerne vite un homme plus âgé dont le rôle reste à trouver. Quelque part dans l’espace est placé un micro par lequel on passe pour se dire des choses. Avec leur corps comme outil, et une gestuelle imprégnée des fulgurances du breakdance, ils s’apprêtent ensemble à expérimenter des protocoles.

Condition de l’expérience Engagement physique, générosité, sensibilité, confiance.

Sujet de l’expérience …

Tout public, à voir en famille Durée 1h

Entrée libre .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Pubertopia

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Pubertopia Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire