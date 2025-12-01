Le Trident Rumba sur la lune Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Rumba sur la lune

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

MARIZIBILL/CYRILLE LOUGE.

Marionnettes.

Rumba, la petite souris, a faim de fromage, d’aventure, de vie, de rêve.

Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et appétissant que les nuages en glissant lui dévoilent par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde (qui, comme chacun sait, est faite de fromage !), Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…

Dans ce songe musical et sans paroles, Rumba plonge à la recherche de son fromage. Le monde autour d’elle change sans cesse le sol flotte et se dérobe sous ses pattes, marionnettes et animations apparaissent, passent, filent et s’effacent, comme un ballet. Les objets du monde réel s’y retrouvent transformés, mélangés et passés à la moulinette du rêve. Et c’est toute la nature fleurs, saisons et planètes qui danse avec elle !

Un spectacle d’une très grande virtuosité qui mêle avec talent manipulation des marionnettes et vidéo.

Jeune public, dès 3 ans.

Durée 35 minutes. .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

