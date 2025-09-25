Le Trident Salon Gabriel Durliat Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Salon Gabriel Durliat

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 20:30:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

RÉCITAL FRANZ LISZT.

Quand la musique se vit aussi en coulisses !

La veille du concert, retrouvez le musicien sur le plateau du théâtre pour un moment privilégié. Pendant une heure, en toute intimité, il vous dévoile les coulisses du concert, partage des anecdotes, ses inspirations… et bien sûr, joue quelques notes en avant-première ! Que vous n’y connaissiez rien en musique ou que vous soyez mélomane, cet instant est fait pour vous !

Tout public, à voir en famille Durée 1h. .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Salon Gabriel Durliat

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Salon Gabriel Durliat Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin