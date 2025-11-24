Le Trident Salon Les Champs de la liberté Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Salon Les Champs de la liberté Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin lundi 24 novembre 2025.

Le Trident Salon Les Champs de la liberté

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 19:30:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

PIERRE GÉNISSON & QUATUOR AROD

Quand la musique se vit aussi en coulisses !

La veille du concert, retrouvez les musiciens sur le plateau du théâtre pour un moment privilégié. Pendant une heure, en toute intimité, ils vous dévoilent les coulisses du concert, partagent des anecdotes, leurs inspirations… et bien sûr, jouent quelques notes en avant-première !

Que vous n’y connaissiez rien en musique ou que vous soyez mélomane, cet instant est fait pour vous !

Tout public, à voir en famille Durée 1h .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Salon Les Champs de la liberté

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Salon Les Champs de la liberté Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cotentin