Le Trident Star Feminine Band Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

CONCERT BÉNINOIS

Elles ont déboulé comme une révélation, sans crier gare et avec un bel aplomb, à la faveur de quelques vidéos et d’un premier album.

Les chansons joyeusement engagées du collectif Star Feminine Band enthousiasment par leur inventivité, leur énergie mais aussi par la personnalité de leurs autrices. Âgées de 11 à 22 ans, Anne, Ashley, Angélique, Grace, Julienne, Sandrine et Urrice forment cet orchestre féminin béninois lancé en 2016 par le musicien André Balaguemon, et aujourd’hui signé par le label français Born Bad Records.

Après l’école, les sept jeunes filles empoignent guitare, basse, batterie, clavier et percussions pour répéter des hymnes électriques et chaloupés ; une musique moderne d’inspiration traditionnelle, sur les pas de Miriam Makeba (connue pour sa chanson Pata Pata) et d’Angélique Kidjo (connue pour sa chanson Wombo Lombo).

Ces chansons vantent en français et dans les langues locales l’émancipation de la femme africaine, l’optimisme et la liberté.

Tout public, à voir en famille

Durée 1h15 .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

