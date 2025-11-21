Le Trident Tout ça tout ça Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

GWENDOLINE SOUBLIN/THOMAS RESENDES

C’est l’été. La radio annonce ses scoops. La télévision sature l’air de buzz et d’images chocs.

Ehsan, douze ans, décide de disparaître. Un petit mot posé sur son lit dit qu’il en a marre de ce monde où la banquise fond, où les ours blancs vivent dans les hypermarchés et où les terroristes mitraillent. Il s’en va. Mais sa disparition inquiète Chalipa, sa petite sœur. Déterminée, elle embarque Samantha, la baby-sitter débordée, ainsi que deux complices improbables le minuscule et perspicace Nelson et le généreux et farfelu Salvador. Ensemble, ce quatuor se lance dans une enquête pleine de rebondissements.

Comment retrouver Ehsan avant de devoir prévenir les adultes ? Le compte à rebours est lancé…

Entre enquête façon Club des Cinq et fable écolo, Gwendoline Soublin et Thomas Resendes livrent une fable écologique, espiègle, humaniste et d’une grande drôlerie.

Jeune public, dès 10 ans Durée 1h10 .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

