Le Trident Traces Figure(s) Libre(s) Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Traces Figure(s) Libre(s)

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

S’POART MICKAËL LE MER

À chaque création, le chorégraphe Mickaël Le Mer (accueilli de nombreuses fois au Trident), ne cesse de surprendre, dépassant les codes de la danse hip-hop pour proposer des pièces d’une grande force poétique.

10 ans après sa création, le chorégraphe réinvente son spectacle. Traces raconte une histoire de transmission. Il évoque l’empreinte que laisse l’homme sur son passage.

Trois danseurs virtuoses, issus du breakdance, font appel à leurs souvenirs, leur mémoire et leur singularité. Toujours sur le fil, entre prouesses techniques, émotions et poésie, leur danse est sincère et généreuse.

Une écriture chorégraphique pleine de finesse, entraînant le hip-hop vers de nouveaux territoires aux somptueux métissages…

Tout public, à voir en famille

Durée 50 minutes

Tarifs 8,50 à 23 € .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

