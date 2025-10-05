Le Trident Un petit prince Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Le Trident Un petit prince

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

ANNE GIROUARD & RÉGIS HUBY.

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

Quand en novembre 2024, Pierre-François Roussillon nous présente son projet de lecture et d’adaptation musicale du Petit Prince, nous sommes enthousiastes et décidons immédiatement d’accueillir le spectacle. Depuis, Pierre-François nous a quitté brutalement. Ses amis, Anne Girouard, comédienne et Régis Huby, musicien, ont décidé, en hommage à sa mémoire, de reprendre le flambeau, d’adapter le travail musical pensé pour la clarinette au violon et de faire résonner son Petit Prince dans le Cotentin. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Accompagner musicalement ce merveilleux texte, c’est tenter d’offrir au récit un éclairage poétique inédit. J’associerai clarinette et clarinette basse aux effets singuliers et illimités que permet l’électronique. Le duo complice que nous proposerons avec la comédienne Anne Girouard et la petite musique de chambre que nous saurons composer tous deux entre paroles et musiques et dans le respect des mots et de la pensée de l’auteur, inviteront l’auditeur, petit ou grand, à rêver une rencontre renouvelée avec ce livre extraordinaire. Pierre-François Roussillon

Un message profondément humaniste, de paix, d’espoir, d’ouverture aux autres et de fraternité.

Tout public, à voir en famille, dès 8 ans Durée 1h.

Spectacle en création. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Un petit prince

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Un petit prince Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire