Le Trident Viscum & polémique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Viscum & polémique

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

CORPS JETÉS & NAÏF PRODUCTION

Où les corps s’entrechoquent.

Viscum.

Un engagement physique total, qui parle de tentatives aussi belles qu’épuisantes, de cheminer l’un vers l’autre, de consentement et de la juste distance entre deux corps. Au plateau, dans une gestuelle acrobatique et féline, deux individus habillés de cuir noir. Un compositeur-musicien à la frontière de la scène leur tisse un paysage sonore électro en live. Pendant 40 minutes haletantes, ils traversent les étapes maladroites, violentes et touchantes de la rencontre avec l’autre.

Polémique.

Deux danseurs acrobates. La relation semble tendue. Visiblement, ils sont insatisfaits. Ils se tiennent là, sans voix, arc-boutés l’un contre l’autre pour tenir debout. Ou peut-être ne sont-ils qu’en appui pour ne pas s’écrouler ? Ils s’apprêtent à réaliser un tout dernier tour de piste, le numéro ultime, un dernier bluff, un dernier combat, contre l’oubli. Une dernière danse, entre la grâce d’un tango et la violence de la lutte.

Tout public, à voir en famille, dès 7 ans

Durées Viscum 40 minutes & Polémique 30 minutes .

Cherbourg-Octeville 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

English : Le Trident Viscum & polémique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trident Viscum & polémique Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire