Le Trident Visite du théâtre à l'italienne Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin samedi 11 octobre 2025.

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Découvrez l’envers du décor !

À l’occasion d’une visite du théâtre, apprenez-en plus sur les spectacles de la saison et l’architecture du théâtre.

Une personne de l’équipe des relations avec les publics aura le plaisir de vous guider dans tous les recoins de ce grand bâtiment architectural foyer, salle à l’Italienne, loges, etc. Ce sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur les métiers du théâtre et comment se prépare une saison culturelle.

Durée 1h30 .

Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

