Le Trident Voyages dans la biosphère Lycée Jean-François Millet Cherbourg-en-Cotentin

Le Trident Voyages dans la biosphère

Lycée Jean-François Millet Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Sous la forme d’une conférence poétique et humoristique, Voyages dans la biosphère est comme un apéritif à la pièce Biosphère (que nous accueillerons en mars 2026).

Entre humour et poésie, elle propose un voyage autour du huis clos et de l’enfermement (expériences scientifiques, films, performances artistiques, expériences personnelles, télé-réalité…) et invite le public à réfléchir à sa propre expérience de l’isolement, de l’enfermement, et de l’ouverture au monde.

Qui n’a jamais ressenti le besoin de s’enfermer et de s’isoler ?

Comment avez-vous vécu le confinement ?

Quel artiste s’est enfermé pendant treize jours dans un ours empaillé ?

À quoi rêvent les astronautes ?

Vivre en ermite fait-il forcément de vous un sage ?

Qui voudrait passer l’hiver à garder seul un hôtel en pleine montagne ?

Peut-on voyager autour de sa chambre ?

Tout public, dès 14 ans.

Durée 1h. .

Lycée Jean-François Millet Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com

