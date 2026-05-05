Le Triglav Trail, Bogusław, Dębno
Le Triglav Trail, Bogusław, Dębno samedi 13 juin 2026.
Le Triglav Trail Samedi 13 juin, 10h00 Bogusław powiat myśliborski
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Sites archéologiques de la culture lusacienne de l’âge du bronze.
Bogusław 20, Daszynskiego, Debno, 74-400 Dębno 74-400 Sołectwo Bogusław powiat myśliborski Voïvodie de Poméranie occidentale +48 95 760 23 00 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170891599738558&set=a.335890396572030 https://www.facebook.com/p/Bogus%C5%82aw-gmina-D%C4%99bno-100068334231554/?locale=pl_PL
Nous vous invitons à une promenade archéologique.
©Marek Schiller