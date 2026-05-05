Le Triglav Trail, Bogusław, Dębno

Le Triglav Trail Samedi 13 juin, 10h00 Bogusław powiat myśliborski

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Sites archéologiques de la culture lusacienne de l’âge du bronze.

Bogusław 20, Daszynskiego, Debno, 74-400 Dębno 74-400 Sołectwo Bogusław powiat myśliborski Voïvodie de Poméranie occidentale +48 95 760 23 00 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170891599738558&set=a.335890396572030 https://www.facebook.com/p/Bogus%C5%82aw-gmina-D%C4%99bno-100068334231554/?locale=pl_PL

Nous vous invitons à une promenade archéologique.

©Marek Schiller