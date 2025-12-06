Le Trio Callandjo Encagnane Aix-en-Provence

Le Trio Callandjo

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

C’est le cœur battant , que nous proposons les chansons de ce répertoire. Elles ont toutes un point commun nous aimons la poésie de leurs mots, leur musique, leur engagement aussi, bref, ce qu’elles nous disent de notre monde.

Humanisme et poésie.

Liberté et fraternité.

Au gré de chansons plus connues ou plus confidentielles, nous cheminerons avec Michel Berger, Victor Jara, Julien Clerc, Barbara, Pierre Perret, Claude Nougaro… et d’autres encore.

Nous espérons qu’elles vous iront droit au cœur !



Chant Michèle Sebastia

Piano Alain Weill

Guitare, harmonica et arrangements des chansons Thierry Gras .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

It’s with a beating heart that we present the songs in this repertoire. They all have one thing in common: we love the poetry of their words, their music, their commitment in short, what they tell us about our world.

German :

Mit Herzklopfen schlagen wir die Lieder aus diesem Repertoire vor. Sie haben alle eines gemeinsam: Wir lieben die Poesie ihrer Worte, ihre Musik, ihr Engagement und das, was sie uns über unsere Welt sagen.

Italiano :

È con il cuore che presentiamo le canzoni di questo repertorio. Hanno tutte una cosa in comune: amiamo la poesia delle loro parole, la loro musica, il loro impegno in breve, quello che ci dicono sul nostro mondo.

Espanol :

Presentamos las canciones de este repertorio con el corazón palpitante. Todas tienen algo en común: nos encanta la poesía de sus palabras, su música, su compromiso… en definitiva, lo que nos dicen sobre nuestro mundo.

