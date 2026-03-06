Le Trio Coriolan Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt

Le Trio Coriolan

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Le Trio Coriolan réunit trois musiciens passionnés (Laurent Cabasso, Ariane Granjon & Marie-Claude Bantigny), unis par une même exigence artistique et une profonde expérience de la musique de chambre. À travers ces sept trios de Beethoven, c’est toute une vie de création qui se déploie celle d’un jeune homme audacieux de vingt-cinq ans, déjà prêt à bousculer les formes établies, puis l’artiste visionnaire des dernières années, tendu vers la lumière. Beethoven a véritablement donné ses lettres de noblesse à cette formation, et c’est pourquoi l’ensemble a choisi de porter le nom de l’une des ses œuvres. En effet, il place les trois instruments sur un pied d’égalité et confère à la forme du trio une dimension nouvelle, plus orchestrale.

Chacun des trois concerts de trio offre une traversée unique d’un univers où se conjuguent clarté, tension dramatique et lumière intérieure, un même souffle jubilatoire d’amour de la vie, de la nature, et de l’humanité.

1ᵉ concert vendredi 8 mai 2026 à 20h (ou 19h30 ?)

Trio op. 11 en si♭ Majeur dit “Gassenhauer” (1798) 20’

Trio op. 1 n° 3 en ut mineur (1793-95) 28’

Entr’acte

Trio op. 70 n° 2 en mi♭ Majeur (1808-09) 30’

2ᵉ concert samedi 9 mai à 17h

Trio op. 1 n° 2 en sol Majeur (1793-95) 31’

Trio op. 70 n° 1 en ré Majeur dit Les Esprits (1808-09) 26’

3ᵉʳ concert samedi 9 mai à 19h

Trio op. 1 n° 1 en mi♭ Majeur (1793-95) 29’

Trio op. 97 en si♭ Majeur dit L’Archiduc (1811) 40’ .

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne

