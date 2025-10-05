LE TRIO JOUBRAN – LES ARCS Queven

LE TRIO JOUBRAN – LES ARCS Queven samedi 13 décembre 2025.

LE TRIO JOUBRAN Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

LE TRIO JOUBRANDepuis le temps qu’on les espéraient, c’est avec une certaine fierté que nous sommes heureux de vous présenter Le Trio Joubran. Avec eux, nous vous invitons alors à vous laisser glisser dans un véritable voyage musical, à fermer les yeux et à ouvrir vos sens pour vivre un instant de rêve éveillé. Aux sons de leurs ouds, depuis plus de vingt ans, ces trois frères palestiniens font résonner l’amour qu’ils portent au pays qui les a vu naître. Leur musique est une véritable conversation intime, un moment suspendu mêlant tradition et modernité, entre une culture arabe ouverte au monde et un engagement humaniste. Aujourd’hui, reconnus dans le monde entier et après avoir fait vibrer l’Olympia ou encore le Carnegie Hall, ils vous proposent de vous embarquer dans un tourbillon d’émotions.

LES ARCS 9 RUE DE LA GARE 56530 Queven 56