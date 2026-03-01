Le trio Magadis le théâtre de la tannerie Avallon
Le trio Magadis le théâtre de la tannerie Avallon samedi 7 mars 2026.
Le trio Magadis
le théâtre de la tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Début : 2026-03-07 15:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Frédérique Cambreling et le trio Magadis (avec Laurence Bancaud et Elodie Reibaud) vous invitent à la restitution de leur résidence: (entrée libre)
– Il s’agira là d’un concert informel puisque deux oeuvres seront en cours
d’élaboration avec une présentation de notre Trio de harpes et petites
percussions ….auxquelles s’ajoute un Dan tranh (cithare vietnamienne). .
+33 6 62 65 48 08
