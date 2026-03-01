Le trio Magadis le théâtre de la tannerie Avallon

Le trio Magadis

le théâtre de la tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Frédérique Cambreling et le trio Magadis (avec Laurence Bancaud et Elodie Reibaud) vous invitent à la restitution de leur résidence: (entrée libre)

– Il s’agira là d’un concert informel puisque deux oeuvres seront en cours

d’élaboration avec une présentation de notre Trio de harpes et petites

percussions ….auxquelles s’ajoute un Dan tranh (cithare vietnamienne). .

le théâtre de la tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

