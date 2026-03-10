LE TRIO ROSALINA

Villemoustaussou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Concerts de Chansons Occitanes avec Roseline Courtial Trio, Chante les poètes Occitans.

Ce concert empreint de délicatesse et de générosité, est une invitation ouverte à tous. Que la langue Occitane soit familière ou non, le public est captivé par la mélodie des mots, l’harmonie des instruments et la puissance de la voix de Rosalina.

Puis à 19h00 restauration sur place.

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Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24 circulanim@gmail.com

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English :

Occitan Song Concerts with Roseline Courtial Trio, Chante les poètes Occitans.

This delicate and generous concert is an invitation open to all. Whether familiar with the Occitan language or not, the audience is captivated by the melody of the words, the harmony of the instruments and the power of Rosalina’s voice.

Then, at 7:00 p.m., catering on site.

L’événement LE TRIO ROSALINA Villemoustaussou a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme