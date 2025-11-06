Le Triomphe de Galatée Salle de réunions de la mairie annexe du Pont de l’Arc Aix-en-Provence

Jeudi 6 novembre 2025 de 18h30 à 20h15. Salle de réunions de la mairie annexe du Pont de l'Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 20:15:00

2025-11-06

Sur les rivages des côtes de la Sicile, une nymphe se languit d’amour… Galatée attend Acis, son beau berger qui, écrasé par la jalousie du monstre Polyphème, sera bientôt transformé en fleuve. Galatée ne pourra se résoudre à perdre son amour pour toujours, elle va alors l’extraire de sa dimension terrestre, charnel, pour l’élever à un amour supérieur, un amour céleste qui dépasse tout, un amour de l’esprit. Ce sera le triomphe de Galatée. Ce triomphe sera également celui de Raphaël qui en illustrant ce mythe des Métamorphoses d’Ovide, s’apprête à ressusciter la peinture de l’Antiquité, et à se révéler lui-même dans toute sa puissance créatrice.

Amélie Ferrigno raconte cette seconde Renaissance, née à Rome au tout début du XVIe siècle, dans la villa d’Agostino Chigi, le commanditaire de cette fresque.



Amélie Ferrigno est historienne de l’art, spécialiste de la Renaissance italienne. Elle a soutenu une thèse de doctorat sur le mécénat d’Agostino Chigi ( 1466-1520 )

Elle est experte de la période romaine de Raphaël Sanzio ( 1483 1520) et auteur de plusieurs ouvrages dédiés au peintre et à son mécène ( essais, monographie, roman ). Dernier ouvrage paru Le secret de la Fornarina selon Raphaël ( 2025). .

Salle de réunions de la mairie annexe du Pont de l’Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 21 75 91 aiapa.aixenprovence@gmail.com

English :

Galatea?s triumph. This triumph would also be Raphael?s, as in illustrating this myth from Ovid?s Metamorphoses, he was about to resurrect the painting of antiquity, and reveal himself in all his creative power.

German :

Der Triumph der Galatea. Dieser Triumph wird auch der Triumph Raffaels sein, der sich mit der Illustration dieses Mythos aus Ovids Metamorphosen anschickt, die antike Malerei wiederzubeleben und sich selbst in seiner ganzen kreativen Kraft zu enthüllen.

Italiano :

Il trionfo di Galatea. Questo trionfo sarebbe stato anche di Raffaello, che illustrando questo mito tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, stava per far risorgere la pittura dell’antichità e rivelarsi in tutta la sua potenza creativa.

Espanol :

El triunfo de Galatea. Este triunfo sería también el de Rafael, ya que al ilustrar este mito de las Metamorfosis de Ovidio, estaba a punto de resucitar la pintura de la Antigüedad y revelarse en todo su poder creativo.

