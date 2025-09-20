Le triomphe de l’enclume Les rencontres de l’humour Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Le triomphe de l’enclume Les rencontres de l’humour

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:45:00

fin : 2026-03-13 20:45:00

Date(s) :

2026-03-13

Quatrième opus des fantaisies scientifico-poétiques de Luc Chareyron. Ce coup-ci, c’est sur la gravité !

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

The fourth in Luc Chareyron?s series of scientific-poetic fantasies. This time, it’s all about gravity!

