Le triptyque restauré du maître de Moulins, Révélations sur un maître oublié Jeudis au musée Chartres

Le triptyque restauré du maître de Moulins, Révélations sur un maître oublié Jeudis au musée

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15 19:30:00

Date(s) :

2026-01-15

avec Fabrice Conan, historien de l’art.

Illustre inconnu, le maître de Moulins a retrouvé son identité Jean Hey, peintre originaire des Pays-Bas. Son chef-d’œuvre habituellement conservé dans la cathédrale de Moulins vient d’être restauré et témoigne de l’excellence de cette peinture majeure du début du XVIe siècle. Alors qu’Anne de Beaujeu devient régente de France (1483 1491), à l’époque où les Bourbon gagnent en importance, ils embellissent leur domaine du Bourbonnais. Ce tryptique en est le plus étincelant témoignage et nous donne l’occasion de découvrir une cour de la Renaissance brillante et pourtant méconnue. Une conférence proposée par les Amis du Musée des Beaux-Arts de Chartres. .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 45 80 musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

English :

with art historian Fabrice Conan.

