Le Troc Cadeaux Muchedent
Le Troc Cadeaux Muchedent samedi 13 décembre 2025.
24 Route Dieppe Muchedent Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
Cette année, vos enfants pourront vivre un moment unique avec le Père Noël le rencontrer en personne et recevoir une surprise magique qui illuminera leurs yeux !
Mais l’aventure ne s’arrête pas là ils découvriront aussi nos loups, participeront à un jeu ludique, et partageront un goûter gourmand en famille.
Places limitées ́ !
Un Noël rempli de rêves, de rires et de surprises vous attend au Parc Canadien ! .
24 Route Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04 info@parccanadien.com
