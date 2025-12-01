Le Troc Cadeaux Muchedent

Le Troc Cadeaux

24 Route Dieppe Muchedent Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Cette année, vos enfants pourront vivre un moment unique avec le Père Noël le rencontrer en personne et recevoir une surprise magique qui illuminera leurs yeux !

Mais l’aventure ne s’arrête pas là ils découvriront aussi nos loups, participeront à un jeu ludique, et partageront un goûter gourmand en famille.

Places limitées ́ !

Un Noël rempli de rêves, de rires et de surprises vous attend au Parc Canadien ! .

24 Route Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04 info@parccanadien.com

