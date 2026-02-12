Le Troc des Jardiniers Polincove

Le Troc des Jardiniers

rue de la rivière Polincove Pas-de-Calais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Au Jardin des Verts de Terre, échangez des graines, plants, astuces de jardiniers.

Animé par la Note Bleue. .

rue de la rivière Polincove 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 95 86 19 58

