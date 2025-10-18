Le Troc jardin Recyclerie Orgelet

Recyclerie 27 Rue du Fbg de l’Orme Orgelet Jura

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Le Jardin des Possibles organise une après-midi de troc ! Plantes, semis, graines, fleurs et objets de jardinage à troquer !

Vous pouvez apporter dès 13h30 vos objets à troquer. Et, si vous n’avez rien à échanger, vous pourrez faire un don libre pour ce que vous voulez emporter !

Tout public, entrée gratuite.

Goûter tiré du sac et partagé. .

Recyclerie 27 Rue du Fbg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91 contact@adapemont.fr

