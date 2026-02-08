Le trompettiste Quentin Ghomari et son trio Ôtrium, en concert au Clos des Fées Le Clos des Fées Paluel Samedi 21 février, 18h30 gratuit sur réservation

Moins d’un mois après avoir présenté son nouvel album au 38Riv, réputé jazz club parisien, Ôtrium se trouve programmé par le Clos des Fées à Paluel où le trio se produira avec en invité, le saxophoniste et clarinettiste César Poirier, qui a participé à l’enregistrement au deuxième album de la formation, sorti l’automne dernier chez NeuKlang.

Initiée par le compositeur et trompettiste Quentin Ghomari, Ôtrium doit son nom à la combinaison des termes « trio » mais aussi « otium » qui désigne une disponibilité propice à la création. Une appellation correspondant parfaitement au groupe qui livre une musique aussi méditative qu’enracinée.

Dans la configuration audacieuse de son ensemble, ne comptant ni piano ni guitare, Quentin Ghomari s’est entouré de Yoni Zelnik à la contrebasse et d’Antoine Paganotti à la batterie. À l’interprétation du deuxième album intitulé « Deuxième mouvement », César Poirier est venu apporter une quatrième voix organique au trio.

Au Clos des Fées, le public va pouvoir apprécier l’omniprésence du mouvement, à l’écoute du déploiement de la roue d’un paon dans The Peacocks jusqu’au roulement d’un skateboard dans Rouli-roulant en passant par Iguazú, morceau se référant aux célèbres chutes d’Argentine, dans lequel les mélodies en cascades génèrent un élan rythmique.

Qu’il soit à la trompette ou au buggle, Ghomari excelle chaque fois dans la variation des effets à base de growls, de grésillements ou de demi-pistons. Appuyé aux vents par la sensibilité lyrique de César Poirier, le trio explore un jazz acoustique porté par des lignes mélodiques claires et une interaction spontanée trahissant la grande complicité des musiciens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T19:45:00.000+01:00

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr 02 35 99 25 46

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime



