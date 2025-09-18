Le Trône de Faltazi Le Bacchus Rennes

Le Trône de Faltazi Le Bacchus Rennes

Le Trône de Faltazi Le Bacchus Rennes mardi 10 février 2026.

Le Trône de Faltazi Le Bacchus Rennes Mardi 10 février 2026, 21h00 Tarifs : 18€ et 12€

Bienvenue en Faltazi : fabuleux royaume de l’imaginaire !

Ici, rois et reines se succèdent sur le trône depuis toujours. Et bien souvent, ce qu’il en reste c’est un nom : Aliénor la Terrible, Fulbert le Goulu et bien d’autres… Mais quelle histoire se cache derrière chacun de ces sobriquets ?
Nous, bardes de Faltazi, avons la réponse à cette question. Alors prenez place et installez-vous confortablement. Inventez un nom et un surnom, puis laissez-nous vous conter le règne de cet·te illustre inconnu·e !
~ À chaque représentation, les comédiens improvisent avec humour et brio un monde imaginaire, des personnages hauts en couleurs et une histoire inédite, le tout inspiré par les suggestions du public ! ~

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-10T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-10T22:15:00.000+01:00

1
 02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8128-la-faltazi-le-trone-de-faltazi-fevrier-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine