Le trop Crac’han Crach

Le trop Crac'han

Place de l'Église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : 2025-12-07

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël

Artisanat local produits du terroir ; Vente de sapins sur place.

Restauration sur place Huîtres, vin chaud, crêpes, galettes…

Animations Jongleur Winter bjorn , Photographe, Chasse aux lutins, Fabrication de lampions, Le Père Noël, Tombola, Jeux en bois

Une manifestation organisée par les parents de l’école Saint-Joseph de Crac’h, au profit des projets pédagogiques. .

Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

