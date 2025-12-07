Le trop Crac’han Crach
Le trop Crac’han Crach dimanche 7 décembre 2025.
Le trop Crac’han
Place de l’Église Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël
Artisanat local produits du terroir ; Vente de sapins sur place.
Restauration sur place Huîtres, vin chaud, crêpes, galettes…
Animations Jongleur Winter bjorn , Photographe, Chasse aux lutins, Fabrication de lampions, Le Père Noël, Tombola, Jeux en bois
Une manifestation organisée par les parents de l’école Saint-Joseph de Crac’h, au profit des projets pédagogiques. .
Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le trop Crac’han Crach a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon