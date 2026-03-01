Le Trophée de Saint François

Domaine skiable Saint François Longchamp Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

En famille ou entre amis, amateurs ou confirmés, participez aux différentes épreuves que nous vous avons concoctés.



Formez votre équipe de 2 à 6 personnes et partez vous affronter sur le domaine skiable !

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Domaine skiable Saint François Longchamp 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 10 56

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English : Le Trophée de Saint François

With your family or friends, amateurs or experts, take part in the different events that we have prepared for you.



Form your own team of 2 to 6 people and compete on the ski area!

L’événement Le Trophée de Saint François Saint François Longchamp a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Saint François Longchamp