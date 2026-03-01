Le Trophée de Saint François Saint François Longchamp
Le Trophée de Saint François Saint François Longchamp dimanche 29 mars 2026.
Le Trophée de Saint François
Domaine skiable Saint François Longchamp Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
En famille ou entre amis, amateurs ou confirmés, participez aux différentes épreuves que nous vous avons concoctés.
Formez votre équipe de 2 à 6 personnes et partez vous affronter sur le domaine skiable !
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Domaine skiable Saint François Longchamp 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 10 56
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English : Le Trophée de Saint François
With your family or friends, amateurs or experts, take part in the different events that we have prepared for you.
Form your own team of 2 to 6 people and compete on the ski area!
L’événement Le Trophée de Saint François Saint François Longchamp a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Saint François Longchamp