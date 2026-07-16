Informations pratiques

Lahonce

Le Troquet Vagabond de retour à Lahonce !

Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-10

Pour une deuxième édition, le Troquet Vagabond revient avec sa fête itinérante mêlant convivialité et ambiance guinguette familiale dans le cloître de l’Abbaye de Lahonce.

De la place pour laisser les tout petits jouer pendant que les grands papotent, de quoi manger bon et local à tous les prix. Des jus et sodas artisanaux de la région, et un grand choix de bières artisanales à la pression. Bref la convivialité et la simplicité seront au rendez-vous !

Des animations vous seront proposées les trois soirs et nous vous réservons d’ailleurs quelques surprises…le programme vous sera dévoilé très prochainement…

Notez donc d’ores et déjà les soirées des 10-11-12 septembre 2026, nous avons hâte de vous accueillir nombreux !! .

Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10

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English : Le Troquet Vagabond de retour à Lahonce !

L’événement Le Troquet Vagabond de retour à Lahonce ! Lahonce a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque