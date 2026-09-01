Le Troquet Vagabond : Fête de village itinérante Place du Marché Sanguinet
jeudi 17 septembre 2026 · Place du Marché · Sanguinet
Informations pratiques
Sanguinet
Le Troquet Vagabond : Fête de village itinérante
Place du Marché Allée Raba Sanguinet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-18 02:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19
Le Troquet Vagabond, festivité itinérante depuis 2021, anciennement connu pour sa fête de la bière, repart pour une nouvelle tournée de Nouvelle-Aquitaine, avec une 18ème étape à Sanguinet !
PROGRAMME
Jeudi 17 :
18h-02h : Soirée apéro & quiz sur le toit ! (20h30)
Rejoignez nous sur le Rooftop de l’Amassa pour une soirée quiz autour des Landes et du patrimoine avec les Cartes de Gabin ! Inscriptions fortement recommandées !
Vendredi 18 :
18h-02h : Soirée Karaoké géant à 21h
En attendant de vivre sous l’équateur du Brésil (à l’heure d’été c’est facile), venez danser et chanter au Troquet ! Sur scène. Oui, on sert du courage en pinte.
Samedi 19 :
18h-02h : Concert The Funky’s à 21h
Venez découvrir le groupe coup de cœur du Troquet tout droit venu de Charente-Maritime pour nous faire danser et chanter toute la soirée !
Tous les soirs :
Restauration locale & Happy Hour jusqu’à 19h30 ! .
Place du Marché Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Le Troquet Vagabond : Fête de village itinérante
L’événement Le Troquet Vagabond : Fête de village itinérante Sanguinet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs
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