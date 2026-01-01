Le Trou fête la Saint-Patrouck Saivres
Le Trou fête la Saint-Patrouck Saivres samedi 28 février 2026.
Le Trou fête la Saint-Patrouck
8 Rue des Écoliers Saivres Deux-Sèvres
Le vendredi 28 février 2026, les trèfles envahissent Saivres.
Dès 19h Salle des fêtes de Saivres
Concerts avec
☘️ Verglaman
☘️ Irish Dew 100 % Irish Music
Bière + patates !! .
8 Rue des Écoliers Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine le6trou@gmail.com
