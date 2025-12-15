le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivite : entre neurodeveloppement et neurodiversite Collège de France Paris Lundi 5 janvier 2026, 11h15 L’accès en présentiel est gratuit et libre.

le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivite : entre neurodeveloppement et neurodiversite au Collège de France

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister au séminaire porté par Cédric Galera

LE TROUBLE DEFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITE : ENTRE NEURODEVELOPPEMENT ET NEURODIVERSITE

qui se tiendra lundi 5 janvier 2026 de 11h15 à 12h15 dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs.

L’accès en présentiel est gratuit et libre.

Pour plus d’information sur ce séminaire, vous pouvez cliquer ici.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-05T11:15:00.000+01:00

Fin : 2026-01-05T12:15:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/le-trouble-deficit-de-l-attention-avec-ou-sans-hyperactivite-entre-neurodeveloppement-et-neurodiversite/2025/12/15/13237

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris