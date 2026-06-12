Le Truc de Filles Forêt le Duc où Bois du Ro Torcy samedi 25 juillet 2026.

Torcy

Le Truc de Filles

Forêt le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison piste Torcy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Truc de Filles est un événement unique en France, articulé autour de trois axes majeurs.

1. Un axe caritatif fort

L’événement soutient la prévention et l’accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein.

Une partie des dons sera reversée à Jeune & Rose ainsi qu’à La Ligue contre le cancer.

Un bus de dépistage sera présent sur place, accompagné de membres des associations pour informer, sensibiliser et échanger avec le public.

2. Un axe entrepreneurial et local

Nous mettons en lumière les entrepreneuses, créatrices, artisanes et associations féminines du territoire.

Plusieurs stands seront installés afin de présenter leurs créations, leurs savoir-faire et leurs projets, contribuant ainsi à la valorisation économique et culturelle de la région.

3. Un axe découverte et pilotage

Le Truc de Filles est également le premier événement en France réunissant exclusivement des pilotes femmes sur circuit automobile, dans un format non-compétitif, pédagogique et accessible.

L’objectif est de permettre au public de découvrir le monde du pilotage, de promouvoir la place des femmes dans le sport automobile et de proposer une journée conviviale, ouverte à toutes et tous.

L’événement Le Truc de Filles est co-organisé par les associations Pink Drivers et Motors & Passions (via le Motor Fest).

Entrée gratuite et événement ouvert à tous.

Un don de 30 € donnera accès à un baptême sur circuit (à partir de 16 ans révolus).

Baptêmes sur circuit de 11h à 12h et de 14h à 16h.

Restauration sur place, assurée par le circuit de Vaison Piste. .

Forêt le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison piste Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 25 33 86 carolinegenievrelucet@gmail.com

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English : Le Truc de Filles

L’événement Le Truc de Filles Torcy a été mis à jour le 2026-06-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II