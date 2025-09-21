Le tumulus de Dissignac et l’archéologie du geste Tumulus de Dissignac Saint-Nazaire

Gratuit. Inscription obligatoire (inscription à partir de septembre). Durée : 30min. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Le lancer de sagaie est accessible à partir de 8 ans.

En petits groupes partez à la découverte du Tumulus de Dissignac, monument mégalithique de plus de 6000 ans, édifié par les sociétés du Néolithique. À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, Vous pourrez vous initier au lancé de sagaie : cette arme de jet et utilisé par les chasseurs de la Préhistoire.

Tumulus de Dissignac Route de Dissignac, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228540640 https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/tumulus-de-dissignac Le dolmen daterait de 4300 avant J.C.

Photographe Andréa Kloze. Coll. Saint-Nazaire Renversante.