LE TUNNEL DE LA PEUR Valras-Plage

LE TUNNEL DE LA PEUR Valras-Plage jeudi 30 octobre 2025.

LE TUNNEL DE LA PEUR

11 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Parcours hanté, spectacle et goûter au Palais de la Mer ! Un Halloween pour petits et grands, entre frissons, rires et douceurs. Gratuit (seniors sur inscription).

Oserez-vous franchir les portes du Palais de la Mer ?

Transformé en un parcours de la peur terrifiant, l’intérieur comme l’extérieur du site regorge de sorcières, fantômes et créatures effrayantes !

Un événement imaginé par les équipes du Pôle Enfance Jeunesse, où petits et grands pourront frissonner… avant de se régaler grâce à un délicieux goûter offert par la Ville.

Un spectacle d’Halloween réunira également enfants, membres du Conseil municipal des jeunes et seniors.

Entrée gratuite (sauf pour les seniors, inscription obligatoire auprès du CCAS). .

11 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

Haunted trail, show and snack at Palais de la Mer! A Halloween for young and old, with thrills, laughter and treats. Free of charge (senior citizens must register).

German :

Geisterbahn, Show und Snacks im Palais de la Mer! Ein Halloween für Groß und Klein, zwischen Gruseln, Lachen und Süßigkeiten. Kostenlos (Senioren auf Anmeldung).

Italiano :

Percorso stregato, spettacolo e tè al Palais de la Mer! Un Halloween per grandi e piccini, con brividi, risate e dolcetti. Gratuito per gli anziani (registrazione obbligatoria).

Espanol :

¡Recorrido embrujado, espectáculo y merienda en el Palais de la Mer! Un Halloween para grandes y pequeños, con emociones, risas y golosinas. Gratuito para los mayores (inscripción obligatoria).

L’événement LE TUNNEL DE LA PEUR Valras-Plage a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE