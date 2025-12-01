Le Ukulélé Magique de Noël Bourges
Le Ukulélé Magique de Noël Bourges samedi 20 décembre 2025.
Le Ukulélé Magique de Noël
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
La quête du chaton Chacha pour sauver son Papy mélomane, il doit retrouver le Ukulélé Magique !
Le chaton Chacha est inquiet. Papyminou, son maître va mal. Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médicament pourrait le sauver: le Ukulélé magique , petite guitare dont le son miraculeux guérit les mélomanes malades.
Ce ukulélé, on le trouve caché quelque part dans la montagne. Chacha part en quête de l’instrument. Mais seul, dans un monde d’adulte, à la recherche de quelque chose qu’il n’a jamais vu, Chacha a peur et se sent perdu.
Heureusement, sur le chemin, de nombreux personnages (Johnyminou, Diégo, Gourouminou…) tous aussi farfelus les uns que les autres, donneront à Chacha de précieux indices.
Un comédie musicale interactive ! .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 71 97 71 cbl.prod.spectacle@gmail.com
English :
Kitten Chacha’s quest: to save his music-loving Grandpa, he must find the Magic Ukulele!
German :
Die Suche des Kätzchens Chacha: Um seinen musikbegeisterten Opa zu retten, muss er die magische Ukulele finden!
Italiano :
La ricerca del gattino Chacha: per salvare il nonno amante della musica, deve trovare l’Ukulele magico!
Espanol :
La misión del gatito Chacha: para salvar a su abuelo melómano, tiene que encontrar el Ukelele Mágico
