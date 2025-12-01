Le Ukulélé Magique de Noël Bourges

Le Ukulélé Magique de Noël

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La quête du chaton Chacha pour sauver son Papy mélomane, il doit retrouver le Ukulélé Magique !

Le chaton Chacha est inquiet. Papyminou, son maître va mal. Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médicament pourrait le sauver: le Ukulélé magique , petite guitare dont le son miraculeux guérit les mélomanes malades.

Ce ukulélé, on le trouve caché quelque part dans la montagne. Chacha part en quête de l’instrument. Mais seul, dans un monde d’adulte, à la recherche de quelque chose qu’il n’a jamais vu, Chacha a peur et se sent perdu.

Heureusement, sur le chemin, de nombreux personnages (Johnyminou, Diégo, Gourouminou…) tous aussi farfelus les uns que les autres, donneront à Chacha de précieux indices.

Un comédie musicale interactive ! .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 71 97 71 cbl.prod.spectacle@gmail.com

English :

Kitten Chacha’s quest: to save his music-loving Grandpa, he must find the Magic Ukulele!

German :

Die Suche des Kätzchens Chacha: Um seinen musikbegeisterten Opa zu retten, muss er die magische Ukulele finden!

Italiano :

La ricerca del gattino Chacha: per salvare il nonno amante della musica, deve trovare l’Ukulele magico!

Espanol :

La misión del gatito Chacha: para salvar a su abuelo melómano, tiene que encontrar el Ukelele Mágico

