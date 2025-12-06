LE UKULELE MAGIQUE DE NOEL – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

LE UKULELE MAGIQUE DE NOEL Début : 2025-12-06 à 16:00. Tarif : – euros.

C’est Noël! Guirlandes, dinde aux marrons et beau sapin, tout le monde s’apprête à festoyer, sans oublier de déposer ses petits souliers pour le père Noël qui va bientôt passer…Et si les vœux de Lina s’exauçaient? Surprises, magie et féérie, notre héroïne n’est pas prête d’oublier cette nuit.Entre rires et chansons, lutins, rennes et fée bleue vous invitent à découvrir l’histoire drôle et touchante du Noël magique de Lina. Une veillée de Noël théâtrale entre rêves et douceur adaptée aux tout- petits.

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29