LE UKULELE MAGIQUE DE NOEL – LE PALAIS D’AURON Bourges samedi 20 décembre 2025.

La quête du chaton Chacha : pour sauver son Papy mélomane, il doit retrouver le Ukulélé Magique !Le chaton Chacha est inquiet. Papyminou, son maître va mal. Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médicament pourrait le sauver: le Ukulélé magique , petite guitare dont le son miraculeux guérit les mélomanes malades.Ce ukulélé, on le trouve caché quelque part dans la montagne. Chacha part en quête de l’instrument. Mais seul, dans un monde d’adulte, à la recherche de quelque chose qu’il n’a jamais vu, Chacha a peur et se sent perdu.Heureusement, sur le chemin, de nombreux personnages (Johnyminou, Diégo, Gourouminou…) tous aussi farfelus les uns que les autres, donneront à Chacha de précieux indices.Un comédie musicale interactive !

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18