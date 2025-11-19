LE UKULELE MAGIQUE DE NOEL – THEATRE BERNARD BLIER Pontarlier

LE UKULELE MAGIQUE DE NOEL Début : 2025-12-27 à 16:30. Tarif : – euros.

La quête du chaton Chacha : pour sauver son Papy mélomane, il doit retrouver le Ukulélé Magique !Le chaton Chacha est inquiet. Papyminou, son maître va mal. Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médicament pourrait le sauver: le Ukulélé magique , petite guitare dont le son miraculeux guérit les mélomanes malades. Ce ukulélé, on le trouve caché quelque part dans la montagne. Chacha part en quête de l’instrument.Mais seul, dans un monde d’adulte, à la recherche de quelque chose qu’il n’a jamais vu, Chacha a peur et se sent perdu.Heureusement, sur le chemin, de nombreux personnages (Johnyminou, Diégo, Gourouminou…) tous aussi farfelus les uns que les autres, donneront à Chacha de précieux indices.Un comédie musicale interactive !

THEATRE BERNARD BLIER RUE DE LA HALLE 25300 Pontarlier 25