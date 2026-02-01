Le Vaisseau amoureux Le Vaisseau Strasbourg
Le Vaisseau amoureux Le Vaisseau
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-07
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour être amoureux, participez avec le Vaisseau aux festivités de Strasbourg mon amour découvrez en épisodes les parades amoureuses des animaux, costumés, jouez à les imiter et les reconnaître, et apprenez-en davantage sur le phénomène amoureux et ses effets sur notre cerveau. Et en plus ? Petits et grands pourront se déhancher lors de la Boom Boom Party organisée le dimanche après-midi. Tous sur la piste !
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Strasbourg .
+33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com
