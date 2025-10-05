LE VAISSEAU FANTÔME – PALAIS NEPTUNE Toulon

LE VAISSEAU FANTÔME Début : 2026-02-17 à 20:00. Tarif : – euros.

LE VAISSEAU FANTÔMEOpéra romantique en trois actes de Richard WagnerAvoir pactisé avec le diable pour franchir un cap au milieu des éléments déchaînés, condamne un capitaine hollandais à errer sur les mersjusqu’à la fin des temps, à moins que la fidélité d’une femme ne vienne racheter sa faute… Le Vaisseau fantôme est le premier chef-d’oeuvre de WagnerChanté en allemand surtitré en françaisDurée 3h entracte comprisDirection musicale Victorien VanoostenOrchestre et Choeur de l’Opéra de ToulonChoeur de l’Opéra national de Montpellier Occitanie

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83