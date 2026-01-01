Le Vaisseau Fantôme Richard Wagner Rouen

Le Vaisseau Fantôme Richard Wagner

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 22:20:00

2026-01-27 2026-01-30 2026-02-01 2026-02-03

Durée 2h20, sans entracte

En allemand surtitré en français

Opéra monumental et fantastique, Le Vaisseau Fantôme plonge le spectateur dans un univers où légende et réalité se confondent. Par une nouvelle mise en scène de Marie-Ève Signeyrole, cette œuvre épique entre dans une résonance saisissante avec notre époque. Les passions humaines, obsession, exaltation, compassion se retrouvent dans un outre-monde où le fantastique côtoie le tragique. L’intensité musicale, avec des pages orchestrales d’une fureur inouïe puis d’une profonde douceur, met en lumière la grandeur et la lourde fatalité de cette histoire. Les vagues de l’orchestre, la puissance des chœurs, la richesse des harmonies, portent cette quête incessante de paix. Le récit mythologique de ce capitaine condamné à errer éternellement sur les mers, tiraillé entre espoir et désespoir et cherchant la rédemption, percute les luttes contemporaines de ceux qui sont contraints à la fuite et le cycle sans fin de la migration. Une vision percutante de ce chef-d’œuvre wagnérien, entre épopée mythologique et tragédie humaine.

Coproduction Opéra Orchestre Normandie Rouen, Opéra national de Lorraine

– Rencontre et répétition ouverte, vendredi 23 jan. 17h30

– Avant-première, lundi 26 jan. 18h30

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle

– Audiodescription, dimanche 1er fév. 16h

– Le Club des Sortilèges, dimanche 1er fév. 16h

– Gilets vibrants, mardi 3 fév. 20h .

English : Le Vaisseau Fantôme Richard Wagner

