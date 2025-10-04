Le Val ça me dit : sélection de nouveautés CD et DVD Bibliothèque Du Val D’auron Bourges

Entrée libre – Adulte/ados

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Participez à un moment d’échanges et de découvertes autour d’une sélection de nouveautés CD et DVD choisie par les bibliothécaires.

Explorez les dernières sorties, partagez vos impressions et repartez avec des idées pour vos prochaines écoutes et visions.

Un rendez-vous convivial pour tous les amateurs de musique et de cinéma !

Bibliothèque Du Val D’auron Place Martin Luther King 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248243340 http://www.mediatheque-bourges.fr

