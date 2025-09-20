LE VALADIER RETROUVAILLES 2025 Rodez

LE VALADIER RETROUVAILLES 2025 Rodez samedi 20 septembre 2025.

Aveyron

LE VALADIER RETROUVAILLES 2025 1 av Jean Monnet Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’association LE VALADIER a le plaisir de vous convier à la nouvelle soirée RETROUVAILLES 2025 qui se tiendra le Samedi 20 septembre 2025 à partir de 19h à la salle des fêtes de Rodez.

Rappelez-vous de la légendaire discothèque LE VALADIER qui a fait danser des milliers d’Aveyronnais et de Tarnais pendant plus de 30 ans!!! Elle est de retour pour LA soirée RETROUVAILLES. Vous allez pouvoir y retrouver l’ambiance, la musique, des cadeaux à gagner, son espace vintage mais aussi une partie de son personnel qui reprend sa place pour cette soirée exceptionnelle ! En première partie le groupe PP Prunes puis soirée 70/80/90/00. Repas sur réservation. 10 .

1 av Jean Monnet

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 13 23 89 61 levaladier@free.fr

English :

The LE VALADIER association is pleased to invite you to the new RETROUVAILLES 2025 evening, to be held on Saturday September 20, 2025 from 7pm at the Salle des Fêtes in Rodez.

German :

Der Verein LE VALADIER freut sich, Sie zum neuen Abend RETROUVAILLES 2025 einzuladen, der am Samstag, dem 20. September 2025, ab 19 Uhr im Festsaal von Rodez stattfindet.

Italiano :

L’associazione LE VALADIER è lieta di invitarvi alla nuova serata RETROUVAILLES 2025, che si terrà sabato 20 settembre 2025 dalle ore 19.00 presso la Salle des Fêtes di Rodez.

Espanol :

La asociación LE VALADIER tiene el placer de invitarle a la nueva velada RETROUVAILLES 2025, que se celebrará el sábado 20 de septiembre de 2025 a partir de las 19:00 horas en la Salle des Fêtes de Rodez.

L’événement LE VALADIER RETROUVAILLES 2025 Rodez a été mis à jour le 2025-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)