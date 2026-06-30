LE VALLESPIR A UN INCROYABLE TALENT Amélie-les-Bains-Palalda
samedi 11 juillet 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda
Informations pratiques
Amélie-les-Bains-Palalda
LE VALLESPIR A UN INCROYABLE TALENT
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’association Les Âmes et Lien du Cœur vous invite à découvrir les talents du Vallespir lors d’une soirée de spectacle réunissant artistes amateurs et passionnés. Chant, danse, musique et autres performances se succéderont sur scène pour offrir au public un rendez-vous haut en couleur mettant à l’honneur les talents du territoire.
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Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 43 61 48 lesamesetlienducoeur@gmail.com
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English :
The association Les %C2mes et Lien du C?ur invites you to discover the talents of the Vallespir region during an evening of entertainment featuring amateur artists and enthusiasts. Singing, dancing, music, and other performances will take the stage one after another to offer the audience a vibrant event showcasing the region’s talents.
L’événement LE VALLESPIR A UN INCROYABLE TALENT Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-25 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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