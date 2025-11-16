« Le Vallon » par la troupe des Jeux Dits Spectacle de clôture du Festival d’automne « Polar, magie, etc » Pont-de-Salars

Place de la Rivière Pont-de-Salars Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-16

Pièce de théâtre inspirée du roman d’Agatha Christie 3le Vallon ». Une soirée mystérieuse sous forme de Cluédo géant. Une belle façon de clore en beauté ce mois d’animations du Festival d’Automne 3polar, magie, etc »

Un week-end de retrouvailles vire au drame chez Lady et Sir Angkatell. Une invitée mystérieuse, un meurtre, une enquête de Scotland Yard… Mystère, suspense et enquête façon Agatha Christie…

Sur scène Jean-Louis Courtial, Natacha Belet, Laure Cayrade, Marie Delfau, Thomas Drancy, Claire Galdemar, Audrey Hirondelle, Joëlle Mantes, Yéléna Tishkina et Vaitéa Trouillet.

Mise en scène Julie Bessac

Tout public à partir de 12 ans. Á la salle des fêtes. Participation libre.

Info 05 65 46 89 90. Durée 2h15

Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Ce festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. .

Place de la Rivière Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90 tourisme@levezou.fr

English :

Play based on Agatha Christie’s novel « 3le Vallon ». A mysterious evening in the form of a giant Cluédo. A wonderful way to round off this month of Autumn Festival activities 3polar, magic, etc »

German :

Theaterstück nach dem Roman von Agatha Christie 3le Vallon ». Ein geheimnisvoller Abend in Form eines Riesen-Cluédos. Eine schöne Art, den Monat mit den Veranstaltungen des Herbstfestivals abzuschließen 3polar, Magie, etc »

Italiano :

Opera teatrale tratta dal romanzo di Agatha Christie « La valle ». Una serata misteriosa sotto forma di un Cluédo gigante. Un modo meraviglioso per concludere questo mese di eventi del Festival d’Autunno 3polare, magico, ecc »

Espanol :

Una obra basada en la novela de Agatha Christie « El Valle ». Una velada misteriosa en forma de Cluédo gigante. Una maravillosa manera de redondear este mes de eventos del Festival de Otoño 3polar, magia, etc »

